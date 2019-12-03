В Таджикистане в ДТП попал депутат из Кыргызстана — он в больнице

Авария произошла в ночь с 1 на 2 декабря. Сейчас Кыдыр Айбалаев находится в больнице города Канибадама.

В Таджикистане произошло ДТП, в котором пострадал депутат из Кыргызстана, рассказал корреспонденту Sputnik аким Лейлекского района Баткенской области Баймурат Бекмуратов.

Ночью 2 декабря 33-летний председатель Жаны-Жерского айыльного кенеша Кыдыр Айбалаев ехал в Лейлек на автомобиле Lexus LX 570 через территорию Таджикистана, где произошло лобовое столкновение с Opel. После аварии оба водители были госпитализированы.

"Я вчера с ним разговаривал. Кыдыр Айбалаев получил незначительные травмы, чувствует себя нормально", — сообщил Бекмуратов.

Сейчас глава местного кенеша находится в больнице таджикского города Канибадама.



sputnik.kg