Судьбы людей: Обвинения имеют свойства бумеранга

Бишкек, "Саясат. kg". После данной публикации к Омбудсмену КР обратился сын заявителя – А.Х., на которого пожаловался Я.Х.

Ранее пресс-службой Акыйкатчы (Омбудсмена) КР была опубликована статья под названием «Судьбы людей: О том, как сын обобрал отца и выкинул его на улицу». Следует отметить, что данная информация была подготовлена, опираясь на заявления и подкрепительные материалы, предоставленные 80-летним заявителем Я.Х. Кроме того, в каждом абзаце этого материала имеются такие пояснения, как: «из заявления следует», «заявитель утверждает», «заявитель также утверждает», «как сообщил Я.Х.», «пожаловался Омбудсмену заявитель».

После данной публикации к Омбудсмену КР обратился сын заявителя – А.Х., на которого пожаловался Я.Х. В ходе встречи с Акыйкатчы он изложил свои доводы и предоставил материалы, по его мнению, опровергающие «ложные и клеветнические заявления его отца».

«Мой отец, Я.Х., голословно, пользуясь своим почтенным возрастом, вводит Вас в заблуждение относительно указанных им фактов», – сообщил А.Х во время беседы с Токоном Мамытовым. Он также отметил, что его биологический отец (Я.Х.) давно развелся со своей первой женой и А.Х был усыновлен родными бабушкой и дедушкой, то есть родителями его отца.

«Уже много лет мой биологический отец Я.Х. состоит в законном браке с Х.З. и имеет от этого брака еще двух взрослых детей. Почему сейчас ему вдруг оказалось негде жить? Этот вопрос и все претензии нужно адресовать не ко мне, а к членам его нынешней семьи – к его второй жене и к их совместным детям, с которыми он прожил большую часть своей жизни – к своему второму сыну и к своей дочери», – отметил А.Х.

С учетом сложившейся ситуации, пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР сообщает, что в настоящее время идет судебное разбирательство по взысканию алиментов в пользу Я.Х., где ответчиком назван только один из сыновей заявителя – А.Х. Точку в данном судебном споре должен поставить суд, которому необходимо учесть все доводы и аргументы, причем с обеих сторон, и вынести справедливое правовое решение. До вынесения окончательного решения материал «Судьбы людей: О том, как сын обобрал отца и выкинул его на улицу» будет снят с публикации на официальном сайте Омбудсмена КР.

Институт Омбудсмена КР напоминает, что, согласно п. 2 ст. 37 Конституции КР, «Уважение к старшим, забота о родных и близких – обязанность каждого». О решении суда по этому делу будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба Акыйкатчы (Омбудсмена) КР