Развалится бизнес партийных лидеров?

Партийным лидерам нельзя давать возможность составлять список будущих депутатов.
Такая норма содержится в законопроекте, подготовленном депутатами Исхаком Масалиевым и Жанаром Акаевым.
По словам Исхака Масалиева, нужно ввести систему преференциального голосования. По его словам, избиратели сами решат, кто достоин мандата. Во время выборов избиратель получает два списка партий, участвующих в выборах. В бюллетенях будут имена кандидатов от политических партий. Избиратель одновременно голосует и за конкретного кандидата. В парламент придет тот кандидат, который наберет большинство голосов.
Кроме того, сохранятся гендерные, молодежные и этнические квоты. Так как кандидаты из партийных списков будут избраны народом напрямую, партийные лидеры не смогут самостоятельно вносить изменения в список.
Источник: газета «Майдан.kg» №44 от 13.11.2019 / стр. 3, gezitter. org
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