Депутат: «30-процентная квота — это не равенство. На место сдавшей мандат женщины должна прийти депутат-женщина»

«30-процентная квота — это не равенство», — заявила журналистам на проведенном 12 ноября, при поддержке программного офиса ОБСЕ в Бишкеке круглом столе депутат Айсулуу Мамашева.

«Расскажу про новый закон. По 30-процентной квоте на практике часто встречаются случаи, когда женщина приходит депутатом местного кенеша, а ее выводят из списка. Новым законом мы защищаем права каждой женщины, вводим норму, что вслед за женщиной должна приходить женщина. По моему мнению, 30% — это не равенство. На сегодняшний день только в Сарууйском айылном кенеше женщины составляют 43%. Мы очень гордимся такой представленностью женщин в Сарууйском айылном кенеше. По-моему, если у женщин будет политическая воля, то мы выстоим», — сказала депутат.

Источник: super.kg, gezitter. org