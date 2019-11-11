Строительство дорог. Тендеры выигрывают иностранцы, а работают кыргызстанцы

Он обратил внимание на то, что выполнять строительные работы должны отечественные компании.
«Я должен быть открытым. Все дорожные работы в стране ведут по одной схеме: тендер выигрывают иностранные компании, а работают отечественные», — заявил сегодня премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев на расширенном заседании комитета по бюджету и финансам.
Вопрос поднял депутат Торобай Зулпукаров. Он обратил внимание на то, что выполнять строительные работы должны отечественные компании. Если Кыргызстан берет кредит для строительства или реконструкции дороги, то и распоряжаться средствами должен сам.
«Вы говорите о коррупционных вещах. Мы сейчас рассматриваем участок Маданият — Джалал-Абад. Действительно, есть ситуации, когда тендер выиграли иностранцы, а работают отечественные дорожники. Президент уже поручил расследовать этот факт. Все дорожные работы, даже альтернативная дорога север — юг, работают по одной схеме. Например, выиграла итальянская компания, но там итальянцами даже не пахнет, работают наши», — рассказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
«Я встречался с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Лилией Бурунчук. Она говорила, что наши компании не готовы к таким крупным проектам. Но я ей сказал, что они готовы и прошу поддержки. Кроме того, в дорожных проектах 30-40 процентов средств идут «на шапку». Поэтому мы ввели требование, что дороги, которые недавно отремонтировали и начинают разрушаться в процессе эксплуатации, ремонтируют за счет компании, которая вела работы. Сейчас во все тендеры по дорожным проектам включили это требование», — заключил премьер-министр.
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