Замирбек Нуров, блогер: «Нужно укреплять человеческий капитал, чтобы достичь Сингапура»

З. Нуров: Я могу сказать только одно: в нынешнее время отсутствие газа, нефти и т.д. не должно служить отговоркой.

— Замирбек, ты хорошо сравнил Кыргызстан с Сингапуром…

— Прежде чем что-то сказать, нужно собрать информацию, провести анализ, исследование. Территория Кыргызстана составляет 199 951 кв/км. Численность населения – 6 млн человек. ВВП на душу населения – 2 тысячи 500 долларов. По ведению бизнеса мы на 67-м месте (из 189 стран). Индекс развития человеческого потенциала составляет 0.622 (125-е место).

Площадь территории Сингапура составляет 719 кв/км. Численность населения – 5,5 млн человек. Они на 1-м месте по ведению бизнеса. ВВП на душу населения составляет 52 тысячи долларов. Индекс развития человеческого потенциала достигает 0.912 (11-е место).

— Чего не хватает, чтобы нам стать такой же развитой страной, как Сингапур? Что должна делать молодежь? Сможем ли мы добиться развития в ближайшее время?

— Я могу сказать только одно: в нынешнее время отсутствие газа, нефти и т.д. не должно служить отговоркой. Нужно только получать образование. Я считаю, что основной ресурс – это человеческий капитал.

Источник: газета «Азия news» №43 от 07.11.2019 / стр. 6