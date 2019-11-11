В рамках кинофестиваля Asian World Film Festival в Лос-Анджелесе прошел ужин с известной турецкой актрисой Мерьем Узерли, которая стала популярной в Кыргызстане после роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век".
Об этом в Facebook сообщил Садык Шер-Нияз: "Мерьем Узерли помогала на фестивале и пригласила на ужин". Отметим, что режиссер и экс-депутат Садык Шер-Нияз является основателем этого фестиваля, который в этом году проходит в пятый раз.
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли испортила лицо пластикой. Фото 11
На ужине присутствовали Садык Шер-Нияз, депутаты Жогорку Кенеша Каныбек Иманалиев, Эмиль Токтошев, посол Кыргызстана в США Болот Отунбаев, соотечественники из штата Калифорния и штата Огайо, члены жюри фестиваля, голливудская звезда гонконгского происхождения Нэнси Хван и другие.
Отметим, ранее сообщалось, что Мерьем Узерли собирается приехать в Кыргызстан. Но пока это только планы.
Звезда "Великолепного века", депутаты ЖК и посол на ужине в Лос-Анджелесе. Фото
Также звезда сериала "Великолепный век" поделилась коротким видео с фестиваля у себя в Instagram:
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