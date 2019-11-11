Темирлан Султанбеков: Я буду добиваться ареста Асылбека Жээнбекова

Темирлан Султанбеков собирается подать в суд на Генеральную прокуратуру и аппарат президента по поводу его обращения в отношении Асылбека Жээнбекова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 22 октября подал заявление в Генеральную прокуратуру, в котором просил возбудить уголовное дело в отношении экс-спикера Асылбека Жээнбекова.





Генпрокуратура перенаправила заявление в военную прокуратуру. Султанбеков не согласился с таким решением и обратился в аппарат президента. Он просил президента вмешаться и поручить генпрокурору самому рассмотреть его заявление. Ответа на свои обращения он еще не получил. Султанбеков намерен обратиться в суд, если его юристы подтвердят, что Генпрокуратура и аппарат президента нарушается порядок рассмотрения обращения граждан.

"Я буду добиваться ареста Асылбека Жээнбекова ровно до того момента, пока Жээнбековы не смогут влиять на политику в Кыргызстане. Потом я сразу же отзову свое заявление и не буду вмешиваться. Тогда будут уже сотни и тысячи других политиков, которые будут добиваться ареста Жээнбековых. А моя задача - это построение правового государства здесь и сейчас", - написал он.



В пресс-службе Генеральной прокуратуры Kaktus.media сообщили, что по нормам УПК заявление Султанбекова должно рассматриваться в Военной прокуратуре, где оно сейчас и находится. Там его рассматривают в рамках расследуемого досудебного производства по факту коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Оценка будет дана по завершении всех следственных мероприятий.



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