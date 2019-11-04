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Отопительный сезон в Оше начнется 5 ноября

В первую очередь тепло начнут подавать социальным объектам, и только потом в жилые дома. Распоряжение подписал мэр города.

 В Оше отопительный сезон начнется 5 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.

 

Распоряжение о подаче тепла подписал мэр Таалайбек Сарыбашов.

 

В первую очередь обеспечат теплоснабжением социальные объекты города — больницы, детские сады и школы, жилые дома.

 

В пресс-службе ОАО "Электрические станции" сообщили, что ТЭЦ Оша сегодня ночью начнет разворот тепломеханического оборудования.

 

Всего к тепловым сетям ТЭЦ Оша подключено 319 многоэтажных домов, 200 частных домов, 88 бюджетных организаций, в том числе 70 республиканских и 18 городских. Также есть 5 промышленных потребителей и 298 прочих организаций.

 

В Бишкеке отопительный сезон начался 1 ноября.


sputnik.kg

           

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