Отопительный сезон в Оше начнется 5 ноября

В первую очередь тепло начнут подавать социальным объектам, и только потом в жилые дома. Распоряжение подписал мэр города.
В Оше отопительный сезон начнется 5 ноября, сообщает пресс-служба мэрии.
Распоряжение о подаче тепла подписал мэр Таалайбек Сарыбашов.
В первую очередь обеспечат теплоснабжением социальные объекты города — больницы, детские сады и школы, жилые дома.
В пресс-службе ОАО "Электрические станции" сообщили, что ТЭЦ Оша сегодня ночью начнет разворот тепломеханического оборудования.
Всего к тепловым сетям ТЭЦ Оша подключено 319 многоэтажных домов, 200 частных домов, 88 бюджетных организаций, в том числе 70 республиканских и 18 городских. Также есть 5 промышленных потребителей и 298 прочих организаций.
В Бишкеке отопительный сезон начался 1 ноября.
sputnik.kg
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