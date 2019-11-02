Суд пересмотрел дело вышедшего на свободу чиновника — и снова его осудил

Экс-начальник Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава Насирбек Алмаматов решением Верховного суда отправлен в заключение — ему вернули ранее отмененное наказание. Объясняем.
Насирбека Алмаматова задержали при получении взятки в 2018 году и решением Октябрьского райсуда приговорили к 12,5 годам лишения свободы. Однако летом 2019 года дело пересмотрели и вышестоящая инстанция заменила срок на штраф в 3,3 млн сомов.
Сообщалось, что пересмотреть дело и смягчить наказание просила прокуратура.
После негативного резонанса, вызванного смягчением наказания, прокуратура снова попросила пересмотреть дело.
Верховный суд отменил решение горсуда и снова постановил отправить Алмаматова в заключение. По словам адвоката Алмаматова, решение суда окончательное и пересмотру не подлежит.
В день суда Алмаматов не пришел на заседание, ссылаясь на состояние здоровья. Соответственно он не был задержан в тот же день и ведомства не сообщали журналистам, какой именно орган должен задержать бывшего чиновника. Верховный суд сообщал, что чиновника должны задержать и вернуть в заключение в «ближайшие дни».
Спустя два дня после суда, 2 ноября, органы по-прежнему не могут дать точной информации, ссылаясь на выходной день. Пресс-служба ГКНБ предложила уточнить информацию у судебных органов, а пресс-службы МВД и ГСИН сказали, что смогут дать точную информацию в рабочий день — в понедельник, 4 ноября.
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