Авто подорожает? Кыргызстан не получил льготы от ЕАЭС

С нового года подорожает растаможка завозимых из-за границы автомашин. Правительство Кыргызстана сообщило, что партнеры из ЕАЭС заранее предупредили, что оснований для отсрочки нет.

Между тем возник ажиотаж, резко выросло число намеренных купить автомашину.



Картина на авторынке Кыргызстана кардинально преобразилась.

Перестали прибывать машины из разных стран в таком количестве и качестве, как 4-5 лет назад.

Сократилось количество и доставщиков машин.

Наш собеседник Замир Зубаиров говорит, что на авторынке Бишкека много клиентов, которые хотят приобрести новый автомобиль.

«На рынке я был в первой половине вчерашнего дня, до часу дня выехали примерно 10-15 процентов машин. Предполагаю, что все они проданы, иначе стояли бы до вечера. Очередь на регистрацию машин длинная. На авторынке главным образом больше покупателей».

Намеренный поменять свою машины до нового года Зубаиров напрасно пытается найти качественную. Он прибыл из Оша, в выходные дни не смог подыскать на рынке подходящую машину и возвращается обратно:

«Оказывается, машины подорожали. Мой друг два месяца назад продал свою машину. Сейчас такую же покупает на 2 тысячи долларов дороже. Я свою купил в 2013-м, теперь хочу поменять, но чистой нет, все битые. Хорошие все дорогие».

Для ажиотажа подыскивающих автомашину автолюбителей основания есть. С января в разы увеличивается растаможка автомобилей, прибывших из стран, за исключением стран, входящих в Евразийский экономический союз.

Правительство объявило, что просит отсрочку, оставив намеренных приобрести машину в невнятной ситуации, но, по всей видимости, отсрочки не будет:

«По данному вопросу с другими государствами были проведены предварительные переговоры. Армения, Казахстан тоже хотели подобную преференцию. Однако все государства, особенно Россия с его автопромом, пришли к заключению об отсутствии необходимости предоставления льготы. В этой связи, наиболее вероятно, что нам не продлят срок льготы по авто. Поэтому завозчики машин должны успеть до конца этого года привезти авто по старому тарифу», — сказал заместитель министра экономики Эльдар Алишеров.

Кыргызстан в 2015 году согласился на единый таможенный тариф ЕАЭС. Стране, котораятолько вступала в объединение, был предоставлен переходный период до 2020 года. Теперь он истекает. Одним из основных целей единого тарифа является поддержка автопрома стран объединения, как известно, оно развито в России. Стоимость растаможи авто зависит от года выпуска и объема двигателя. Как поясняла Таможенная служба, например, растаможка автомашины «Тойота Камри» с объемом двигателя 2,5 л и 2009 года выпуска по старому тарифу составляет 1 тысячу 250 долларов, а с января эта сумма составит 13 тысяч 600 долларов, что, естественно, повлияет на цену.

После 2015 года число завозимых в Кыргызстан автомашин резко сократилось. Если в 2014 году было завезено 110 тысяч машин, то после присоединения Кыргызстана к ЕАЭС в 2015 году было завезено всего 2 тысячи машин. Когда в 2018-м Кыргызстан воспользовался льготой и снизил стоимость растаможки, то было завезено сразу 7 тысяч машин.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си