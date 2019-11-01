Мирлан Жеенчороев: Информация о том, что РАЖ проведет съезд, не соответствует действительности

Сегодня, 1 ноября, отдельные средства массовой информации написали, что партия «Республика — Ата Журт» планирует до конца года провести свой съезд.
В сообщении написано, что на данный момент дата проведения съезда еще не определена, также было написано, что действующего лидера может сменить депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев. В целях уточнения этой информации портал SUPER.KG обратился к указанному народному избраннику.
«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время распространяется неправильная информация. Проведение подобного мероприятия не запланировано. Я это расцениваю как провокационную информацию», — сказал Жеенчороев.
До этого распространялись слухи о смене лидера фракции «Республика — Ата Журт», но и эта информация была опровергнута.
Партия «Республика —Ата Журт» была создана в 2016 году на основе тандема Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева.
Источник: super.kg, gezitter. org
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