Мирлан Жеенчороев: Информация о том, что РАЖ проведет съезд, не соответствует действительности

Сегодня, 1 ноября, отдельные средства массовой информации написали, что партия «Республика — Ата Журт» планирует до конца года провести свой съезд.

В сообщении написано, что на данный момент дата проведения съезда еще не определена, также было написано, что действующего лидера может сменить депутат Жогорку Кенеша Мирлан Жеенчороев. В целях уточнения этой информации портал SUPER.KG обратился к указанному народному избраннику.

«Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время распространяется неправильная информация. Проведение подобного мероприятия не запланировано. Я это расцениваю как провокационную информацию», — сказал Жеенчороев.

До этого распространялись слухи о смене лидера фракции «Республика — Ата Журт», но и эта информация была опровергнута.

Партия «Республика —Ата Журт» была создана в 2016 году на основе тандема Омурбека Бабанова и Камчыбека Ташиева.

Источник: super.kg, gezitter. org