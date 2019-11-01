Труп в аэропорту «Манас». Информация о задержании подозреваемых подтвердилась

В МВД не сообщают дату задержания предполагаемых убийц

Подозреваемые в убийстве мужчины, тело которого нашли в багажнике машины на стоянке аэропорта «Манас», задержаны. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве напомнили, что 23 октября 2019 года в багажнике автомашины марки «Хонда-Торнео», находящейся на бесплатной автостоянке аэропорта «Манас», был обнаружен труп таксиста К.Х.А. 1980 г.р., уроженца Чуйской области, с признаками насильственной смерти, который кроме частного извоза, занимался пересылкой бандеролей.

Для раскрытия данного преступления была создана следственно-опративная группа из числа наиболее опытных сотрудников МВД КР, ГУВД Чуйской области и ОВД Сокулукского района.

В рамках материалов досудебного производства проведен большой объем комплекса следственных действий и оперативных мероприятий на территории Таласской, Иссык-Кульской, Чуйской, Ошской областей и городов Бишкек и Ош.

В результате сотрудниками милиции были задержаны в качестве подозреваемых Б.Ч. 1992 г.р. уроженец Чуйской области, раннее неоднократно судимый за кражу, изнасилование и разбой, а также И.А. 1987 г.р. уроженец Ошской области, ранее неоднократно судимый за контрабанду и хранение наркотиков.

Следствием установлено, что Б.Ч. отбывает наказание в колонии-поселении №38 ГСИН, расположенной в Кемине, а И.А. отбывает наказание в колонии-поселении №26 ГСИН в селе Молдовановка Аламудунского района. Оба были переведены в колонии-поселения в октябре 2018 года.



Кроме этого, установлен их сообщник М.А. 1991 г.р. уроженец Ошской области, ранее судимый за разбой и хулиганство, по которому проводятся все необходимы следственные мероприятия по его задержанию.

Убийство с особой жестокостью гражданина К.Х. совершено лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях ГСИН при ПКР. Из-за бесконтрольности руководства вышеуказанных учреждений ГСИН над лицами, отбывающими наказание, допущено совершение вышеуказанными лицами убийства, сопряженного с разбоем.

Также, подозреваемые проверяются на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

Напомним, ранее Vesti.kg со ссылкой на собственные источники передавали, что, по неподтвержденным данным, сотрудниками милиции задержан подозреваемый в совершении указанного убийства. Сообщалось, что он ранее судим за изнасилование и другие преступления. Однако в пресс-службе МВД тогда не подтвердили и не опровергли данную информацию.

VESTI.KG