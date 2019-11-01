Сын бывшего премьер-министра Муралиева, осужденный за госизмену, вышел из тюрьмы

Сын бывшего премьер-министра Амангельды Муралиева - Алтынбек Муралиев, осужденный за государственную измену, переведен в колонию-поселение.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в ГСИН.



В ГСИН подчеркнули, что осужденный Муралиев был переведен в колонию-поселение решением специальной комиссии 17 октября 2019 года. Сейчас он находится дома под надзором ГСИН и готовится к трудоустройству.

"Ранее Алтынбек Муралиев отбывал наказание в колонии №26 в селе Молдовановка. В феврале 2019 года Бишкекский горсуд изменил ему приговор и снизил срок на 15 лет лишения свободы. После этого Верховный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы", - пояснили в ГСИН.

В спецкомиссии были заместитель председателя ГСИН, члены ОНС и других госорганов. Они, изучив все материалы дела, перевели Муралиева в колонию-поселение.

Напомним, Алтынбек Муралиев - экс-заведующий отделом международного сотрудничества аппарата правительства, сын экс-премьер-министра Амангельды Муралиева. Он обвинялся в "передаче иностранным организациям сведений, составляющих служебную тайну". Его заключили под стражу 4 ноября 2014 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

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