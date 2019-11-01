Модернизация ТЭЦ. Какие решения принимал Китай. Версия Сапара Исакова

В Свердловском районном суде во время рассмотрения дела о модернизации ТЭЦ проходит допрос обвиняемых. Напомним, по делу проходят восемь человек. Первым допрашивали Сапара Исакова.

Его допрашивали два дня - 30 и 31 октября (полный текст выступления в первый и второй день).

Значительную часть допроса Сапар Исаков говорил о том, что множество решений под модернизации ТЭЦ принимал сам Китай.

Выбор TBEA



Именно Китай продвигал TBEA в качестве подрядчика для модернизации ТЭЦ. Эту мысль в той или иной формулировке Сапар Исаков во время двух дней допроса озвучил как минимум семь раз.

Сапар Исаков подчеркнул, что первоначально посольство КНР настоятельно рекомендовали китайскую компанию TBEA, как единственного исполнителя проекта. Далее Китай дал понять, что кредит на модернизацию ТЭЦ Кыргызстан получит, только если подрядчиком станет TBEA.

"У нас большой опыт сотрудничества с Китаем. И всегда их сторона рекомендовала выбор подрядчика по собственному усмотрению - это условие получения кредита. Это политика Китая во всем мире. Не выполнив условия Китая, мы бы не получили кредит", - сказал Сапар Исаков.

На этапе выбора подрядчика на проект модернизации претендовали несколько других компаний. Российская компания РАО ЕЭС. Эта компания предлагала провести обновление теплоцентрали за $518 млн из своих средств в обмен на долевое владение. Третьей была еще одна китайская компания - China Machinery Engineering Corporation (CMEC).

Почему не CMEC



Почему Китай выбрал именно TBEA, точно не известно. Однако известно, что СМЕС была готова реализовать проект через льготный кредит от ШОС. МИД КР написало посольству КНР, что от CMEC поступило предложение. Но посольство ответило, что рекомендации все те же: единственным подрядчиком может быть только TBEA.

"TBEA утверждена на уровне правительства Китая. Осуществление проекта другими компаниями невозможно. Китай также попросил кыргызскую сторону принять все необходимые меры для своевременного воплощения в жизнь важного энергетического проекта. И это написала в письме китайская сторона, а не мы", - сказал на допросе Исаков.

В письме от ноября 2013 года канцелярия советника при посольстве КНР указывает: так как TBEA является единственным утвержденным правительством Китая подрядчиком, "компания CMEC не имеет права не подчиниться решению Государственного совета КНР и не может участвовать в данном проекте". В заключении письма китайская сторона напоминает, что пошла на значительные уступки и уже включила в проект госбюджета на 2013-2014-е годы проект по модернизации ТЭЦ Бишкека.

Проект "под ключ"



Проект модернизации ТЭЦ Кыргызстан и подрядчик подписали контракт по модернизации в формате EPS, то есть компания выполняет всю работу "под ключ" и не отчитывается о расходах.

"В КР нет опыта строительства ТЭЦ. Проект "под ключ" позволил до конца завершить проект. Кстати, проект "под ключ" - это тоже требование китайской стороны", - сказал Исаков.

Отметим, что кредит в 386 млн долларов для модернизации ТЭЦ был взят уЭксимбанка Китая в 2014 году. Проценты кредита на модернизацию ТЭЦ Бишкека составят 106,4 млн долларов. Итого Кыргызстан должен вернуть 492,4 млн долларов. До 2025 года республика будет платить только проценты, далее – вместе с основным долгом. Срок кредита – до 2034 года. На эту сумму обновлено около 30% ТЭЦ.



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