Дело об освобождении Батукаева. Кто сотрудничает со следствием и будет ли экстрадиция?

Дело о незаконном освобождении в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева перевернуло кыргызскую политику.

Но не шесть лет назад, а когда дело возобновили в 2019 году. На скамье подсудимых оказались чиновники, которые когда-то были на вершине власти.

15 ноября начнется процесс по данному делу, но он будет закрытым.



Kaktus.media решил напомнить, кто находится на скамье подсудимых и с какой мерой пресечения, а также что делает Генеральная прокуратура для экстрадиции бывшего гражданина КР Азиза Батукаева.

Сколько фигурантов в этом уголовном деле?



Генпрокуратура рассказала, что по уголовному делу проходят 19 подозреваемых, которые подозреваются в совершении преступления по статье 319 ч. 2 "Коррупция - соучастие в коррупции в интересах организованной преступной группы" УК КР.

В отношении одного подозреваемого заочно вынесено уведомление о подозрении, т. к. он в розыске.

Один из них находится в розыске, трое находятся под подпиской о невыезде, 13 - под домашним арестом. И только двое - под арестом.

Алмазбек Атамбаев - бывший президент КР. Он находится в СИЗО ГКНБ с 8 августа 2019 года и по сей день. На закрытом судебном заседании 25 октября ему продлили содержание под стражей "на срок судебного разбирательства".

Шамиль Атаханов - экс-вице-премьер-министр КР. 21 мая 2019 года был арестован и отправлен в СИЗО. Позже был переведен в больницу из-за болезни. Находится под домашним арестом.



Мурат Бекенов - экс-советник главы ГКНБ. Заключил сделку со следствием и освобожден под домашний арест.



Аида Салянова - экс-генпрокурор КР. 3 июня 2019 года ее арестовали. Из-за состояния здоровья ее госпитализировали в больницу, а потом снова вернули в СИЗО-1 Бишкека. Сейчас находится под домашним арестом.



Индира Джолдубаева - экс-генпрокурор КР. 20 августа 2019 года ей предъявили обвинение, в тот же день отпустили под домашний арест.



Зарылбек Рысалиев - бывший председатель ГСИН КР. 7 июня его вызвали на допрос, где ему стало плохо, и он был госпитализирован. В больнице ему поставили диагноз "инсульт". Его отпустили под домашний арест.



Калыбек Качкыналиев - бывший советник председателя ГСИН Рысалиева. 15 мая 2019 года взят под стражу и отправлен в СИЗО-1 Бишкека.



Майрамбек Акматалиев - прокурор за соблюдением законов при ГСИН. 28 мая 2019 года был задержан и 29 мая отпущен под домашний арест.



Кубат Жуматаев - заместитель прокурора за соблюдением законов при ГСИН. Заключил сделку со следствием и отпущен под подписку о невыезде.



Жапар Эрматов - судья Нарынского горсуда, освободил Батукаева. 21 июня 2019 года был взят под стражу на два месяца. Отпущен под домашний арест.



Динара Сагинбаева - экс-глава Минздрава КР. 15 мая 2010 года была взята под стражу в СИЗО-1 Бишкека, но 22 мая отпущена под домашний арест.



Канатбек Бектемиров - врач Минздрава КР. 15 мая 2019 года судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Абдухалим Раимжанов - директор центра гематологии. С самого начала следствия был под домашним арестом.

Ирина Цопова - врач центра гематологии. 15 мая ее отправили в СИЗО-1 Бишкека, где она, по официальной версии, упав с кровати, сломала ногу. 17 августа ее отпустили под подписку о невыезде.



Эмиль Макимбетов - врач-онколог детского отделения Национального центра онкологии и гематологии. 17 мая он отправлен в СИЗО, где у него ухудшилось здоровье, ему поставили диагноз "предынфарктное состояние". 7 июня его отпустили под домашний арест.



Акылбек Асанов - начальник управления медицины ГСИН. 15 мая 2019 года судом ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Фархад Атаходжаев - врач центральной больницы ИК-47 ГСИН. 15 мая 2019 года он был отправлен в СИЗО-1 Бишкека. Но он заключил сделку со следствием, и его освободили под домашний арест через неделю.



Алим Касымов - адвокат. Был взят под стражу в ИВС. Но из-за сделки со следствием через сутки был отпущен под домашний арест.



Бусурманкул Табалдиев - бывший секретарь Совета безопасности КР. Он же занимал должность главы ГКНБ КР. Находится за пределами Кыргызстана. Объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Кто из них подписал соглашение о сотрудничестве, а кто нет?



Соглашение о сотрудничестве заключено с 14 подозреваемыми:

Шамиль Атаханов;

Динара Сагинбаева;

Ирина Цопова;

Зарылбек Рысалиев;

Алим Касымов;

Фархад Атаходжаев;

Акылбек Асанов;

Канатбек Бектемиров;

Аида Салянова;

Жапар Эрматов;

Кубат Жуматаев;

Майрамбек Акматалиев;

Эмиль Макимбетов.



Соглашение о сотрудничестве не заключили Алмазбек Атамбаев, Индира Джолдубаева, Калыбек Качкыналиев, Абдухалим Раимжанов, Бусурманкул Табалдиев.

Во время досудебного производства уголовные дела в отношении лиц, заключивших соглашение о сотрудничестве по законодательству, выделены в отдельное производство.

Уголовные дела в отношении лиц, заключивших соглашение о сотрудничестве, будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

По условиям соглашения сотрудничества суд им может применить наказание в виде штрафа.

Генпрокуратура пыталась допросить Азиза Батукаева?



В соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам Генеральная прокуратура направляла международное поручение (повестка) в Россию о проведении допроса Батукаева, но на нее не отреагировали.

Вопрос об экстрадиции Батукаева будет подниматься вновь?



Генеральная прокуратура намерена вернуться к вопросу об экстрадиции Батукаева из России.

По последней информации Генеральной прокуратуры РФ, Батукаев отбывает наказание по приговору Ленинского районного суда Грозного от 24 сентября 2014 года. Конец срока 2 сентября 2021 года. Однако были упоминания в СМИ о том, что он на свободе и находится в Чечне.

Генпрокуратура намерена вернуться к вопросу об экстрадиции Батукаева после наказания, то есть в сентябре 2021 года.

Генпрокуратура отмечает, что следствие собрало достаточные доказательства, чтобы доказать вину обвиняемых.

Но принцип презумпции невиновности никто не отменял. По Конституции и УПК КР каждый считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в суде.

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