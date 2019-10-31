Капитана милиции и судью задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Фото

В Каракуле по подозрению в вымогательстве взятки задержали судью городского суда и сотрудника ОВД. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

1 октября 2019 года в службу внутренних расследований (СВР) МВД КР обратился И. Ф. с просьбой принять меры в отношении сотрудников ОВД Каракуля Джалал-Абадской области. По его словам, сотрудники ОВД в сговоре с судьей Каракульского городского суда Ы. П. вымогали у него 100 000 сомов за положительное решение уголовного дела, возбужденного в отношении заявителя. Он также пояснил, что за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы, он был вынужден дать взятку в 30 тысяч сомов судебным органам.

Заявление было зарегистрировано в АИС ЕРПП, было начато досудебное производство по ст. 326 ч. 2 п. 2 "Вымогательство взятки" УК КР.

АКС ГКНБ КР и СВР МВД КР установили, что капитан милиции ОВД Каракуля Б. М., находясь в преступном сговоре с судьей Каракульского городского суда Ы. П., выступал в качестве посредника, чтобы получить взятку за вынесение положительного приговора.

30 октября в Каракуле при получении части требуемой суммы взятки в размере 20 000 сомов с поличным были задержаны судья Каракульского городского суда Ы. П. и заместитель начальника ОВД Каракуля капитан милиции Б. М.

В настоящее время Главным следственным управлением ГКНБ КР проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Фото ГКНБ КР

Фото ГКНБ КР

Фото ГКНБ КР

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