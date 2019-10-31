Когда Бабанов заплатит налоги более чем на 700 миллионов?

Известный как «Алдар Косе» лидер партии «Республика» Омурбек Бабанов, как становится известно общественности, не только захватывал рейдерским путем процветающие бизнес-проекты, но и уклонялся от уплаты налогов и других обязательных платежей государству.

Мы хотим привести в пример только одну его компанию, которая не заплатила государству более 700 млн сомов в виде налогов. Речь идет об ОсОО «Манас Интернейшнл Сервис». Еще в 2005 году в отношении руководства этой компании было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от налогов в крупном размере.

В 2005 году при участии МСМ при правительстве КР, Государственной таможенной инспекции, СЭМБ, Финполиции и Министерства финансов была проведена судебно-экономическая экспертиза и была проверена деятельность ОсОО «Манас Интернейшнл Сервис», которое принадлежало Бабанову. Были вынесены предварительные результаты – выявлен факт уклонения от уплаты налогов и таможенных пошлин на общую сумму в 723 млн 833 тысяч 710 сомов. На основании этого таможенная инспекция обязал руководство компании выплатить упомянутую сумму государству. Шли судебные разбирательства, финансовый директор и главный бухгалтер компании были привлечены к ответственности, взяты под домашний арест.

Позднее Бабанов воспользовался своим влиянием во власти, вновь вступил в судебные тяжбы и снял дело с производства. В общем, до сих пор не уплатил государству упомянутую сумму.

Речь идет только об одной компании Бабанова, которая уклонилась от уплаты налогов и иных платежей. Если учесть, что принадлежащих ему компаний много, возникает вопрос – сколько миллиардов он не платил государству в виде налогов?

Источник: газета «Кабар-Инфо» №39 от 31.10.2019 / стр. 5, gezitter. org