Создана госкомиссия по событиям в Кой-Таше. Состав

Образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года.

Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.

Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года» от 8 августа 2019 года №3218-VI.

Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Состав госкомиссии

Разаков Жениш Парпиевич — вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель государственной комиссии; Райымкулов Бакытбек Кенешбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, заместитель председателя государственной комиссии (по согласованию).

Члены госкомиссии: