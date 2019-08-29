Создана госкомиссия по событиям в Кой-Таше. Состав

Образована Государственная комиссия по изучению ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области 7-8 августа 2019 года.
Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства.
Распоряжение подписано в целях объективного и всестороннего изучения ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш 7 и 8 августа 2019 года, во исполнение постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики «О ситуации, сложившейся в селе Кой-Таш Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики 7 и 8 августа 2019 года» от 8 августа 2019 года №3218-VI.
Государственной комиссии поручено в месячный срок изучить вопрос и подготовить заключение для последующего информирования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Состав госкомиссии
- Разаков Жениш Парпиевич — вице-премьер-министр Кыргызской Республики, председатель государственной комиссии;
- Райымкулов Бакытбек Кенешбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, заместитель председателя государственной комиссии
- (по согласованию).
Члены госкомиссии:
- Баатырбеков Алмазбек Баатырбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
- Бакчиев Жаныбек Абдукапарович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
- Дюшалиев Абдыбек Кашымбекович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
- Мамытов Талант Турдумаматович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
- Субанбеков Бакирдин Жамалович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
- Шайназаров Тынчтык Урайимович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (по согласованию);
- Араев Азамат Муратович — заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства Кыргызской Республики;
- Абдысатаров Рысбек Курмангазиевич — заведующий сектором по безопасности и обороне секретариата Совета безопасности Кыргызской Республики
- (по согласованию);
- Джаманкулов Марат Тургунбаевич — министр юстиции Кыргызской Республики;
- Намазалиев Алтынбек Абдисаламович — полномочный представитель правительства Кыргызской Республики в Чуйской области;
- Саккараев Марс Намарбекович — глава государственной администрации – аким Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики;
- Асанкулов Бекболсун Сатаркулович — глава Таш-Мойнокского айыл окмоту Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики
- (по согласованию);
- Медетбеков Артур Капарович — председатель Общественного объединения ветеранов «Антитеррор-Альфа» (по согласованию);
- Исаков Исмаил Исакович — общественный деятель (по согласованию);
- Кожоналиев Кубатбек Азатович — общественный деятель (по согласованию);
- Турсунбек Акун — общественный деятель (по согласованию);
- Мамасалиев Алишер Тургунбаевич — эксперт, общественный деятель
- (по согласованию).
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