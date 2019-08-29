«Не нужно ждать пока вам укажут на проблемы». Абылгазиев раскритиковал глав регионов

Премьер возмущен тем, что полпреды часто не исполняют в должной степени свои обязанности
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев провел совещание с полномочными представителями правительства в областях страны и потребовал усилить работу по развитию регионов для более качественной реализации правительственных программ.
В ходе совещания глава правительства акцентировал внимание руководителей областей на необходимость проведения более глубокой проработки вопросов и усиления работы по привлечению инвестиций, запуску новых производств, созданию рабочих мест, решению социальных вопросов, развитию ирригации и обеспечению населения чистой питьевой водой.
«Мы видим, что часто полпреды не исполняют в должной степени свои обязанности, не проявляют инициативу, не проводят информационно-разъяснительную работу среди населения. Часто наши граждане в регионах остаются без должного внимания со стороны местных властей в решении своих самых актуальных проблем. В отдельных случаях отсутствует взаимодействие между полномочным представителем, мэрами, акимами. Такого не должно быть. Вы должны обеспечить слаженную и оперативную работу, ведь от этого зависит благополучие того или иного региона, решение важных социально-экономических вопросов. Кто должен поднимать самые актуальные проблемы регионов? Не нужно ждать пока вам укажут на эти проблемы. Все полномочия у вас есть. Мы продолжаем передавать местным органам власти важные полномочия, чтобы они оперативно решали проблемы граждан на местах. Правительство реализует целый комплекс мер по развитию регионов - за последние годы построено и строится рекордное количество социальных объектов в регионах, реализуются инфраструктурные проекты, выделяются значительные средства для льготного кредитования, запускаются производства. И в этой масштабной работе огромное значение имеют ваши инициативы», - сказал Абылгазиев.
Премьер подчеркнул важность эффективного взаимодействия полномочных представителей правительства и финансовых институтов, таких как Российско-Кыргызский фонд развития, ОАО «Гарантийный фонд», ОАО «Айыл Банк» и ОАО «РСК Банк».
«Оказывайте поддержку и содействие предпринимателям в регионах, чтобы они имели доступ ко всем соответствующим консультациям, рекомендациям, кредитным средствам от финансовых институтов. Нужно усилить работу и по выделяемым из республиканского бюджета 2 млрд сомам на бизнес проекты, чтобы они осваивались максимально эффективно. Правительство будет и дальше находить дополнительные источники финансирования, чтобы направлять их на регионы, на наших фермеров и крестьян. Значительную часть средств, которые поступят в Кыргызстан от Центерры согласно новым условиям сотрудничества, мы также направим на развитие регионов, расширим доступ крестьян и предпринимателей к дешевым и длинным деньгам, будем решать самые актуальные проблемы экологии. Все это создаст условия для того, чтобы добиться ощутимого сдвига в развитии регионов и улучшении уровня жизни людей», - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.
Глава правительства поручил активизировать работу по продвижению законопроекта, направленного на усиление полномочий глав местных государственных администраций-акимов районов, и усилить разъяснительные мероприятия среди граждан.
Vesti. kg
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