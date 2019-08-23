Для учителей построят оздоровительный центр

Министерство образования и наук КР на августовской педагогической конференции отчиталось о титульном списке объектов социального строительства, финансирование которого будет за счет республиканского бюджета.

Всего туда включены 157 образовательных организаций:

111 школ;



10 дополнительных корпусов к школам;



24 детских сада;



11 спортивных залов;



оздоровительный центр для учителей "Санат".



К 1 сентября 2019 года Госстрой планирует завершить строительство девяти школ. А до конца года их количество вырастет до 39, включая спортзалы и три детских сада.

Кроме того, согласно решению правительства из средств Единого депозитного счета по борьбе с коррупцией на строительство 15 школ и дополнительных корпусов к школам в Чуйской области, Бишкеке и Оше на 2019 год выделено 799,3 млн сомов. Ориентировочная стоимость объектов составляет около 941,9 млн сомов.



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