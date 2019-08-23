Айбек Калиев говорит: «Я живу в ГКНБ»

Суд уточнил имя-фамилию, место рождения Айбека Калиева, затем задал вопрос о месте его жительства.

Калиев назвал адрес следственного изолятора ГКНБ. Судья этого не понял и сказал: «Но ведь в деле указан другой адрес». Калиев ответил: «Но ведь я там живу». В этот момент сидящие в зале рассмеялись. Затем Калиев внес ясность, пошутив: «Сейчас же я живу в СИЗО ГКНБ».

Источник: газета «Азия news» №32 от 22.08.2019 / стр. 8, gezitter.org