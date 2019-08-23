Главы МИД Кыргызстана и Узбекистана обсудили поступок бойца Рузибоева

Высказывания узбекистанского бойца вызвали широкий резонанс в Сети.
Министры иностранных дел Кыргызстана и Узбекистана Чингиз Айдарбеков и Абдулазиз Камилов обсудили поступок бойца смешанного стиля из РУз Нурсултона Рузибоева, сообщила пресс-служба МИД КР.
Ранее спортсмен выступил на турнире в Ошской области, где уступил кыргызстанцу. Рузибоев посчитал, что его засудили, и покинул ринг. Затем узбекистанец опубликовал в Instagram видео, где оскорбительно высказался в адрес кыргызстанцев. Позже он удалил скандальные кадры, но милиция Оша возбудила уголовное дело. Этот инцидент вызвал возмущение у пользователей социальных сетей.
22 августа состоялась телефонная беседа глав МИД, которые договорились держать этот вопрос на контроле для объективного изучения.
sputnik.kg
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