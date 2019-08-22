Уже сегодня Ирине Карамушкиной изберут меру пресечения

Заседание суда по делу депутата ЖК состоится через час
Сегодня депутату Ирине Карамушкиной изберут меру пресечения. Об этом сообщила зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева.
По ее словам, судебное слушание состоится уже через час.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали слова Карамушкиной о том, что генеральный прокурор Откурбек Джамшитов перевел ее из статуса свидетеля в подозреваемую по статье 244 «Организатор массовых беспорядков».
VESTI.KG
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