Во всех районах Чуйской области стабильная обстановка, люди живут обычной жизнью – полпред

Во всех районах Чуйской области стабильная обстановка. Об этом заявил полномочный представитель правительства в Чуйской области Алтынбек Намазалиев.
Как сообщает пресс-служба полпредства, в некоторых СМИ и социальных сетях отдельные граждане без определения личности заявляют, что жители сел Кой-Таш и Арашан написали обращение с требованием уволить руководителей силовых ведомств. При этом они якобы заявляют об угрозе разделения страны после событий 7-8 августа.
Намазалиев отметил, что во всех районах Чуйской области стабильная обстановка, люди живут обычной повседневной жизнью. «Полным ходом идет подготовка к новому учебному году, также производятся работа к предстоящему сбору урожая и подготовке к осенне-зимнему периоду», — сказал Намазалиев.
Аким Аламудунского района Марс Саккараев подчеркнул, что в селах Кой-Таш и Арашан обстановка также стабильная и спокойная. «Те, кто действительно участвовал в беспорядках 7-8 августа и имеют причастность к событиям проходят все необходимые следственные мероприятия в рамках закона. Жителей никто не задерживает, не преследует и тем более не запугивает», — сказал Саккараев.
Глава Таш-Мойнокского айыл окмоту Бекбосун Асанкулов подчеркнул, что у жителей села полно своих повседневных задач. «В управу приходят люди по обычным повседневным вопросам. Аксакалы с нами обсуждают насущные проблемы. Жителей больше всего беспокоит успешный сбор урожая, предстоящий осенне-зимний период, обеспечение углем и вопрос бесперебойного обеспечения электричеством. Мы в свою очередь работаем в полном взаимодействии с населением и по мере сил пытаемся решить проблемы села», — сказал Асанкулов.
Также нужно отметить, что в социальных сетях определенные деструктивные силы и пытаются раскачать ситуацию и спровоцировать негативные проявления, выдавая желаемое ими за действительное. «Определенно можно сказать, что селяне, во-первых, не так активны в социальных сетях, так как у них нет столько времени. То есть они не могут размещать такого рода сообщения. А во-вторых, подавляющее большинство жителей области требуют просто спокойствия и стабильности, а не занимаются политическими интригами», - говорится в сообщении.
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