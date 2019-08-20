В Таласе после Кой-Таша тоже никто не умирал. Минздрав опроверг и вторую версию Ирины Карамушкиной

Факта смерти больного по имени Курманбек уулу Миржан в регионе не зарегистрировано

Министерство здравоохранения КР 19 августа 2019 года сделало запрос во все организации здравоохранения Таласской области по поступлению в лечебные организации пострадавшего Курманбек уулу Миржана.

По словам координатора по здравоохранению Таласской области Аттокура Шадиева, были отправлены запросы во все группы семейных врачей (ГСВ), фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), территориальные больницы (ТБ) и центры семейной медицины (ЦСМ) Таласской области для уточнения информации по поступлению или регистрации смерти пациента с вышеуказанной фамилией. В период с 8 по 19 августа 2019 года в организации здравоохранения Курманбек уулу Миржан не поступал, а также за этот период не было зарегистрировано факта смерти больного с такой фамилией.

Поясним, что ранее депутат Ирина Карамушкина сообщила, что, по поступившим ей сведениям, в результате событий в Кой-Таше от рук спецназа погиб молодой парень Курманбек уулу Миржан. Минздрав в свою очередь эту информацию опроверг. Однако позже парламентарий заявила, что указанный гражданин после получения ранения, возможно, уехал в Талас и скончался уже там.





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