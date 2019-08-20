Бизнесмен, сотрудник МЧС, работники компании – кто еще приехал мстить бойцам МВД в Чаткале? Подробности

Ала-Букинский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела по событиям на золоторудном месторождении «Эти Бакыр Терек Сай».

Фигурантами уголовного дела стали 15 человек. Большинство из них — жители села Терек-Сай Чаткальского района, есть уроженец города Кара-Куль.

Среди оказавшихся на скамье подсудимых учитель спортивной школы, горняк, откатчик, горный мастер, сотрудник буровой горнодобывающей компании «Эти Бакыр Терек Сай», 30-летний сельчанин, работавший в Чаткальском отделении МЧС [начальник отделения], 32-летний предприниматель, водитель Терек-Сайского айыл окмоту, 33-летний кочегар средней школы.

Один из обвиняемых — 51-летний водитель предприятия «Терек-Сай Тазалык» ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 137 («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением физического насилия или угрозы его применения») и 234 («хулиганство»), но был освобожден от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

Все подсудимые находились под подпиской о невыезде.

Следственные органы установили, что обвиняемые 5 ноября примерно в 14:44 на автомобилях марки «Форд Транзит» и «БМВ» приехали к контрольно-пропускному пункту обогатительной фабрики и попытались проникнуть на территорию охраняемого объекта. Обеспечивающие охрану объекта трое бойцов ПСН «Шумкар» МВД по Жалал-Абадской области пытались их остановить, но им было оказано сопротивление – сельчане схватились за камни и начали закидывать милиционеров. Потерпевшие милиционеры попытались покинуть место происшествия, но сельчане их догнали и начали избивать прямо возле пропускного пункта. После произошедшего, милиционеры были госпитализированы в отделение травматологии и хирургии Аксыйской и Базар-Коргонской районных больниц.

Старшина милиции Кайрат [имя изменено В.К.] остался возле строения. Нападавшие начали бить его, после чего протащили по земле и запихнули в «Форд Транзит». Далее пострадавшего милиционера привезли к зданию сельской управы Терек-Сай, где на тот момент уже собрались более сотни сельчан. Несмотря на тяжело состояние потерпевшего и усилия медсестры оказать ему необходимую помощь, подсудимые воспрепятствовали оказанию помощи и под угрозой публичной физической расправы потребовали от него написать расписку следующего содержания: «Примерно в 09:00 мы подозвали к себе С.Нурбека, который направлялся в сторону гор за скотом [сам он сообщил, что потерял лошадь], попросили пройти у нас регистрацию. Затем втроем мы завели его в вагон и начали выкручивать руки. После того, как к нам подъехали сельчане, мы попытались убежать и я упал с высоты, в результате чего получил рану головы. По данному факту претензий к кому-либо не имею». Затем они заставили его прочитать этот текст перед собравшимися жителями.

Привлеченный обвиняемым по делу Нурбек сообщил, что в тот день в поисках лошади отправился в сторону гор. За месяц до этого он не видел на этом участке ни охраны, ни какого-либо поста, дорога пролегает мимо обогатительной фабрики. По пути его подозвал парень. Нурбек подошел, у него поинтересовались наличием пропуска. Он переспросил, что за пропуск он должен иметь при себе и для каких целей. На что ему ответили, что для прохода на территорию должен быть спецпропуск. На вопрос, где можно его получить, Нурбеку ответили, что у представителей компании.

Нурбек сказал, что у него нет времени на получение пропуска и он намеревался лишь перегнать обратно заблудившуюся лошадь. Подошел второй сотрудник охраны, начал грубо выражаться и толкнул его. Между ними произошла потасовка. Затем подошел третий сотрудник и предложил решить все мирно, за ним пришла женщина, работавшая на весовой. Она отметила, что Нурбек действительно каждый день перегоняет скот по этому участку дороги. Но охранники настаивали на получении пропуска. Нурбек попытался дозвониться до представителя компании по имени Бусурман, но тот не ответил. Затем он решил позвонить айыл башчы [глава села], в это время у него отобрали мобильный телефон. Затем скрутили руки и завели внутрь. В комнате, как сообщил подсудимый Нурбек, сотрудники охраны его начали пинать, один из охранников применил удушающий прием, после чего Нурбек потерял сознание. В промежутке времени, как рассказал он, попытался через женщину [сотрудницу весовой] передать, чтобы она позвала на помощь сельчан. Но услышала она или нет, Нурбек не помнит.

Когда пришел в сознание, рядом стояли айыл башчы и спикер местного кенеша. Избившие его ребята утверждали, что не применяли физической силы. Представитель турецкой компании заявил, что они не давали указаний относительно пропусков через КПП, а охрана утверждала о поступившем приказе сверху.

Возле айыл окмоту в тот день, как рассказывает Нурбек, скопилось около 100 сельчан — они хотели узнать о произошедшем конфликте. Затем вместе с группой парней на машинах они приехали к КПП. На посту они попросили милиционеров проехать на встречу с населением и разъяснить, на каком основании и кем был избит Нурбек. Два милиционера сразу же убежали по сторонам, сельчане побежали за ними. Нурбек и Кайрат [старшина милиции] остались возле поста, между ними произошла драка, в ходе которой милиционер получил травму головы – у него была рваная рана. Для оказания медицинской помощи его привезли в медпункт.

Нурбек пояснил, что перегонял по этой дороге скот на протяжении многих лет. Этой дорогой пользуются многие сельчане. Есть и другая, по ту сторону от фабрики, но там необходимо преодолевать скалы, что не является безопасным маршрутом. После того, как он был избит охраной предприятия, проходить судебно-медицинскую экспертизу не стал, но написал заявление. Вскоре забрал его, так как думал, что стороны сами урегулируют конфликт. По словам подсудимого, у приехавших на КПП сельчан не было цели избить охранников. Они лишь хотели выяснить, кто избивал Нурбека. На суде он отметил, что стороны примирились и не имеют друг к другу претензий.

Кроме того, следствие установило, что один из подсудимых Айбек [имя изменено А.Э.], привлеченных к ответственности по делу возле обогатительной фабрики «Эти Бакыр Терек Сай», причастен и к другим событиям. Так, вместе с другими односельчанами в количестве примерно 150 человек около 2 часов дня 12 июня 2018 года они приехали к контрольно-пропускному пункту на золоторудном месторождении Иштамберди, разрабатываемом компанией «Фулл Голд Майнинг», начали озвучивать информацию о загрязнении окружающей среды и нанесении вреда здоровью местного населения.

Собравшиеся потребовали остановить деятельность горнодобывающей компании. Несмотря на попытки сотрудников милиции, представителей местных органов власти и работников компании урегулировать конфликт, сельчане оказали сопротивление и снесли ворота на КПП. Проникнув на территорию предприятия, они остановили его работу.

На суде Айбек сообщил, что уже не помнит, в каком месяце произошел этот инцидент. С жителями села Терек-Сай они собрались после того, как услышали, что компания «Фулд Голд Майнинг» якобы применят цианид. Они решили отправиться на место, чтобы разузнать все и предотвратить его применение ради безопасности здоровья членов их семей. По прибытию на пост они не смогли проникнуть на территорию фабрики, так как ворота были закрыты. Решили пройти вдоль русла реки. Он признает, что незаконно проник на территорию завода вместе с другими. Фактов применения цианида Айбек, с его слов, не увидел, но заметил какие-то мешки. За незаконное проникновение он был привлечен к административной ответственности.

Рассказывая о событиях 5 ноября, Айбек сообщил, что в селе начались волнения. Вместе с сельчанами они поехали к КПП, чтобы разузнать подробности происходящего. Увидев подъезжающих на двух машинах сельчан, как говорит подсудимый, охранники разбежались. При этом, у них были автоматы. На месте остался старшина милиции Кайрат.

Другие подсудимые рассказали, что услышали о том, что 5 ноября возле айыл окмоту начали собираться сельчане. Отправились туда, старейшины попросили начальника охраны [речь идет о бойцах ПСН «Шумкар»] привезти на встречу своих подчиненных, чтобы выяснить все подробности произошедшего с Нурбеком. Но он отказался, после чего парни решили сами съездить на пост и привезти охранников. По приезде, увидев группу парней, охрана начала разбегаться и прыгать через ров. Один из них, как сообщили подсудимые, сломал ногу, а второй упал и потерял сознание. На место, как сообщили сельчане, они отправились без оружия и камней.

Потерпевшего бойца старшину милиции Кайрата они посадили в машину «Жигули» к участковому и они уехали. Подсудимые сообщили, что во время визита на КПП не преследовали цель избить бойцов. Они лишь хотел выяснить детали произошедшего инцидента, связанного с Нурбеком.

Рассмотрев материалы уголовного дела, Ала-Букинский районный суд 16 июля признал всех виновными по ст. 234 и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому. Вместе с тем, суд постановил считать наказание условным с испытательным сроком 1 год.

По ст. 341 ч.1, ст. 332 ч.2,3 и 105 Уголовного кодекса суд освободил их от уголовной ответственности в связи с отказом потерпевших милиционеров от поддержания частно-публичного обвинения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней в Жалал-Абадском областном суде.

Что было в Чаткале?

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции изъяли видео с места событий (камера видеонаблюдения с золоторудного месторождения «Эти Бакыр Терек Сай»).

Данное видео было изучено и установлены личности всех 15 граждан, которые применили насилие в отношении сотрудников милиции. В рамках возбужденного уголовного дела 2 декабря 2018 года все установленные лица были доставлены в следственную службу УВД Жалал-Абадской области для проведения следственных мероприятий.

По результатам следственно-оперативных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений на основании статьи 94 УПК КР задержаны и водворены в ИВС ГОВД города Жалал-Абад 15 жителей села Терек-Сай.

4 декабря 2018 года 15 задержанным Жалал-Абадским городским судом определена мера пресечения сроком на 2 месяца – 6 гражданам, сроком на 1 месяц – 9 гражданам с содержанием в СИЗО.

Позже стало известно, что Жалал-Абадский областной суд поместил под домашний арест 13 жителей села Терек-Сай Чаткальского района, задержанных после инцидента с участием бойцов полка спецназначения «Шумкар» МВД.

Троим задержанным арест был продлен до 6 января 2019 года.

Turmush

