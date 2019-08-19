Помучаются по вине Батукаева

В общей сложности возбудили уголовное дело в отношении 18 человек.

По всей видимости помучаются бывшие высокопоставленные чиновники во главе с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым по вине Азиза Батукаева, который вылетел из аэропорта в Чечню после освобождения из тюрьмы, когда у него якобы обнаружили смертельную болезнь, из-за которой он мог умереть за считанные дни. В общей сложности возбудили уголовное дело в отношении 18 человек. Речь идет об Алмазбеке Атамбаеве, бывшем вице-премьер-министре Шамиле Атаханове, бывшем председателе ГКНБ Бусурманкуле Табалдиеве, экс-генпрокуроре Аиде Саляновой, экс-судье Жапаре Эрматове, бывшем министре здравоохранения Динаре Сагинбаевой, бывшем главе ГСИН, ныне депутате Жогорку Кенеша Зарылбеке Рысалиеве и других людей, занимавших ответственные должности.

Источник: газета «Фабула пресс» №29 от 16.08.2019 / стр. 8, gezitter. org