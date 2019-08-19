Кадырбек Атамбаев: Генпрокуратура КР манипулирует в вопросе арестованного имущества

Генеральная прокуратура намеренно манипулирует обществом в вопросе арестованного имущества экс-президента Алмазбека Атамбаева, заявил сын бывшего президента Кадырбек Атамбаев.
На своей странице в Facebook он заявил, что «его семье приписывают то, что в действительности ей не принадлежит».
«Подчеркиваю, что со слов самих представителей властей 101 единица имущества из 120 принадлежит на самом деле не Атамбаеву и членам его семьи, а ОАО «КыргызАвтомаш», которое не принадлежит нам с 2007-го года», - написал Атамбаев.
Он отметил, что у семьи есть один счет в банке «Кыргызстан», который открыт в 2002 году, а у телеканала «Апрель» нет ячейки в банке и имущества в Джалал-Абаде, а также семье не принадлежит ассоциация телерадиоорганизаций.
«Остальное имущество, кроме дома в Кой-Таше, было приобретено еще задолго до президентства Алмазбека Шаршеновича, при этом в списке даже есть дом, построенный еще нашим дедом, который умер в 1985 году! Хотел бы напомнить, что наш отец с начала 90-х годов был известен, как успешный бизнесмен и меценат. Свое состояние он заработал не на госслужбе, а занимаясь бизнесом», - заявил Кадырбек Атамбаев.
16 августа Генеральная прокуратура сообщила, что наложен арест на имущество, ценные бумаги, акции и банковские счета Алмазбека Атамбаева, а также на имущество и банковские ячейки ОАО «Кыргызавтомаш», ОсОО «Апрель-ТВ», ОАО «Медиа Форум».
Напомним, что Алмазбек Атамбаев содержится под арестом в СИЗО ГКНБ и ему предъявлен ряд обвинений.
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