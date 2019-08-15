Подозреваемый в преступлении Данияр Бакчиев работает на «жирной» должности

В отношении бывшего статс-секретаря Государственной регистрационной службы Данияра Бакчиева и сбежавшей из Кыргызстана Алины Шаиковой было возбуждено уголовное дело по факту допущения коррупции при проведении тендера по паспортам.

Бакчиева взяли под стражу, но ему очень быстро удалось выйти под домашний арест. Сегодня же выясняется, что подозреваемый в нанесении миллионного ущерба государству человек работает на ответственной должности в Государственной кадровой службе. Стоит отметить, что председателя на упомянутую должность до сих пор не назначили с тех пор, как Акрам Мадумаров стал губернатором Баткена. Исполнял обязанности председателя статс-секретарь Сагынбаев Бакытбек. Сообщается, что он является близким другом Бакчиева. Разве подозреваемый в преступлении человек может занимать ответственную должность? Куда смотрит правительство, разинув рот?!

Источник: газета «Багыт.kg» №30 от 14.08.2019 / стр. 4, gezitter. org