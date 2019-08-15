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Российское радио проводит опрос «Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Сооронбай Жээнбеков, возглавлял Россию?»

Российское радио «Эхо Москвы» проводит опрос «Хотели бы вы, чтобы такой человек, как Сооронбай Жээнбеков, возглавлял Россию?»  

 

На данный момент в опросе приняли участие 140 человек. 29 из них ответили «да», 91 респондент — «нет». 20 человек ответили «затрудняюсь ответить».

 

Данный опрос стартовал на сайте указанного радио в 12:17 по местному времени [публикация от 14.08.09].

 

 

 

Источник: super.kg, gezitter. org

           

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