Руководители отделов УВД Оша отдадут однодневный доход семье Самата Курманкулова

Милиционеры решили помочь спасти их коллегу
Сотрудники Управления внутренних дел города Ош решили отдадут однодневную зарплату на лечение пострадавшего во время штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше главы ГУВД Чуйской области Самата Курманкулова.
«Протягиваем руку помощи нашему коллеге!
УВД города Ош окажет помощь пострадавшему 7 августа в ходе штурма в селе Кой-Таш главе ГУВД Чуйской области Самату Курманкулову. Такое решение было принято накануне руководителями отделов и отделений. Они отдадут свой однодневный доход в помощь семье Самата Курманкулова», - сообщили в пресс-службе.
Напомним, вечером 7 августа 2019 года сотрудники милиции и ГКНБ КР взяли штурмом дом Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. В МВД заявили, что причастность бывшего главы государства к незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева установлена.
Сторонники экс-президента оказали сопротивление, вооружившись камнями. У нескольких правоохранителей отобрали оружие.
Глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб головного мозга тяжелой степени. Сейчас он в коме и получает лечение в Москве.
Пресс-служба УВД города Ош
VESTI.KG
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