Слушание по делу Садыра Жапарова назначили на 19 августа

Адвокат бывшего депутата предполагает, что срок заключения его подзащитного могут сократить на треть

Чуйский областной суд приступит к рассмотрению дела о применении амнистии в отношении экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова 19 августа 2019 года. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат заключенного политика Шарабидин Токтосунов.

- Если раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден Садыр Жапаров, считались особо тяжкими, то по новым кодексам они считаются менее тяжкими, - сказал он. - А одну статью из обвинения убрали вовсе. В отношении Садыра Жапарова может быть применен закон об амнистии от 2014 года. Тогда срок заключения должен сократиться на 3 года и 4 месяца.

16 июля Аламединский районный суд отказал представлению ГСИН о применении амнистии в отношении Жапарова, так как счел, что данная амнистия действует в течение шести месяцев. Мы написали апелляционную жалобу о том, что закон обратной силы не имеет. Все знают, что если данная амнистия не применялась по истечению нескольких лет, она будет применяться.

Вместе с тем адвокат предположил, что экс-депутата могут освободить в зале суда.

- Если суд вынесет положительное решение, то Садыр Жапаров может выйти на свободу прямо в зале суда.

Напомним, в 2018 году бывшего депутата Жогорку Кенеша, лидера партии «Мекенчил» Садыра Жапарова признали виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году и захвате в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам заключения в колонии усиленного режима.

В апреле 2019 года Верховный суд частично удовлетворил заявление адвоката Жапарова и сократил срок заключения на полтора года в связи со вступлением в силу новых кодексов.

По данным ГСИН, срок наказания Садыра Жапарова истекает 5 сентября 2026 года. В представлении отмечено, что «ранее к нему не применялись акты амнистии или помилования, он не совершал преступления в составе ОПГ, не был признан злостным нарушителем порядка отбывания наказания». В связи с этим предлагали применить к нему нормы закона об амнистии от 2014 года с сокращением срока на одну треть (3 года 4 месяца), назначив отбывание наказания до 5 июня 2023 года.





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