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За изнасилование в Санкт-Петербурге задержаны двое граждан Кыргызстана

В Санкт-Петербурге вчера двое кыргызстанцев напали на 49-летнюю женщину.

Об этом сообщило издание nevnov.ru.

 

По его данным, на женские крики обратила внимание жительница дома, под окнами которого все происходило. Она сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

 

На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, задержавшие двух 30-летних мужчин. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемые доставлены в ближайший территориальный отдел полиции.

 

Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    

 

 

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/126331/ 
 

           

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