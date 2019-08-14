За изнасилование в Санкт-Петербурге задержаны двое граждан Кыргызстана

В Санкт-Петербурге вчера двое кыргызстанцев напали на 49-летнюю женщину.
Об этом сообщило издание nevnov.ru.
По его данным, на женские крики обратила внимание жительница дома, под окнами которого все происходило. Она сообщила о случившемся в правоохранительные органы.
На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны, задержавшие двух 30-летних мужчин. Оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемые доставлены в ближайший территориальный отдел полиции.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».
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