Орозбек Опумбаев: Атамбаев - трус

Глава ГКНБ считает, что бывшему президенту было нужно, чтобы пролилась кровь
Алмазбек Атамбаев - трус. Так заявил на пресс-конференции председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев.
- Он трус, по большому счету, - сказал глава ГКНБ КР. - Он стрелял в моих безоружных ребят. Это цинично и жестоко. Он не пустил в дом начальника Следственного управления. Все знают, что по субботам он проводил у себя дома концерты. Он ожидал принудительного привода, поэтому держал в своем окружении женщин, детей и стариков. Платил им по 1-3 тыс. сомов. Это сделано намеренно. Ему нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот.
Вместе с тем Опумбаев объяснил, почему при задержании Алмазбека Атамбаева работал именно спецназ «Альфа».
- После того как доложили, что просто так Атамбаев сдаваться не собирается и будет применять огнестрельное оружие, было принято решение привлечь спецназ «Альфа», - сказал он. - Многие говорят, что это антитеррористическое подразделение. Но в положении есть и другие пункты. Я могу дать задание привлечь «Альфу» для прикрытия оперативной группы. Например, спецназ помогал при задержании наркодельцов в Кара-Балте. Спецназ «Альфа» должен был прикрыть оперативных сотрудников от насильственных действий извне. Спецназовцы должны были сделать коридор, поэтому привлекли такое малое количество бойцов
VESTI.KG
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