Члена наркогруппировки задержали с 13 килограммами героина

Он и его сообщники регулярно поставляли в Кыргызстан особо крупные партии наркотика
Успешно провели специальную операцию, направленную на вскрытие устойчивого канала поставок особо крупных партий героина в Кыргызскую Республику. Об этом сообщают в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.
В результате проведенных мероприятий задержали активного члена наркогруппировки. У него изъяли 13 кг 530 гр героина.
По данному факту начали досудебное производство.
Служба по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков МВД КР
VESTI.KG
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