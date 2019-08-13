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Члена наркогруппировки задержали с 13 килограммами героина

Он и его сообщники регулярно поставляли в Кыргызстан особо крупные партии наркотика

 

Успешно провели специальную операцию, направленную на вскрытие устойчивого канала поставок особо крупных партий героина в Кыргызскую Республику. Об этом сообщают в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР.

 

В результате проведенных мероприятий задержали активного члена наркогруппировки. У него изъяли 13 кг 530 гр героина.

По данному факту начали досудебное производство.

 

 

 

Служба по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МВД КР 
VESTI.KG 

           

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