Нарынбек Молдобаев, экс-депутат: «Побывавший в Солтон-Сары Кубатбек Боронов не смог убедить народ»

Н. Молдобаев: А недовольства эти возникли после перехода комбината в руки китайской компании. Они проводят взрывные работы.

- Кого можно назвать виновным в сложившейся ситуации в Солтон-Сары?

- Давайте не будем сразу искать виноватых. Правительству следовало бы задуматься с самого начала, а не доводить ситуацию в Солтон-Сары до такого состояния. Это месторождение разрабатывалось «Кыргызалтыном», когда еще работал Дастан Сарыгулов. В то время отстроили комбинат, мол, будем добывать золото в Солтон-Сары. Проработал комбинат много лет, но таких недовольств не было. А недовольства эти возникли после перехода комбината в руки китайской компании. Они проводят взрывные работы.

Различные радиоактивные элементы, применяемые при взрывных работах, могут попасть в реку. От взрыва токсичные вещества разлетаются в разные стороны. Возможно из-за этого было падение скота. Я встречался с народом и беседовал. Они задаются вопросом: «В Нарыне единственное, что у нас хорошо получается – это животноводство. Мы выращиваем скотину, ухаживаем. Продаем скотину и за счет этого живем. А те происшествия на пастбище только огорчают нас. Скотина пугается. Мало того, теперь она вымирает. А какую пользу это месторождение принесло народу?»

- А что говорят об этом члены правительства?

- Мы поговорили с членами правительства и они говорят, что селам Эмгекчил и Кумуш-Суу было перечислено 39 млн сомов. Если бы они провели разъяснительные работы, сообщили о намечающемся строительстве детских садов, школ, дорог, то народ бы все понял. Хорошо, что в ходе этого конфликта не было жертв.

- Вряд ли можно будет легко успокоить взбудораженный народ…

- Конечно, они взволнованны, кровь в них кипит, они в ярости. Но наш сосед – Китай, это богатая, влиятельная страна. На сегодняшний день мы задолжали им 1 млрд 711 млн долларов. Если этот конфликт будет развиваться в дурном русле, то границу закроют. Если перестанут поступать товары, то мы не сможем их перепродавать. Половина нашего годового бюджета формируется за счет денежных поступлений с таможни. Если нет бюджета, то как будут выплачиваться пенсии и пособия для народа? Правительству следовало бы провести разъяснительные работы среди населения, посовещаться. Иначе ситуация тяжелая.

Ситуацию можно исправить только так. Нужно учитывать интересы обеих сторон, чтобы не разрушалась экология, наши пастбища. Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов побывал в Солтон-Сары, но ему не удалось убедить народ. Местные жители требуют прихода главы правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева. Власть должна быть на стороне народа и хорошо понимать острые проблемы.

Источник: газета «Азия news» №31 от 08.08.2019 / стр. 2