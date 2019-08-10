ГКНБ просит граждан не участвовать в сомнительных акциях по сбору средств для раненных спецназовцев

Информация о том, что раненым спецназовцам нужны дорогостоящие лекарства, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе ГКНБ.
В настоящее время все сотрудники, получившие ранение во время инцидента в с.Кой-Таш, получают всестороннюю медицинскую помощь и обеспечены необходимыми лекарственными препаратами.
ГКНБ просит граждан быть бдительными и не принимать участия в сомнительных акциях по сбору денег якобы для помощи раненых сотрудников ГКНБ.
Для уточнения и получения подробной информации, просим звонить в Дежурную службу ГКНБ КР по тел. 0312 66 04 75.
Напомним, 7 августа вечером в Кой-Таше в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева во время его принудительного привода в следственные органы по делу А.Батукаева, произошло столкновение силовиков и собравшихся сторонников бывшего президента.
В результате погиб замруководителя спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков и более 40 человек получили ранения.
8 августа, правоохранительные органы задержали Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш, он водворен в СИЗО ГКНБ до 26 августа.
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