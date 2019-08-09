Атамбаев сдался силовикам

Силовики вывезли из Кой-Таша бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

С ним рядом находятся официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов.



Уточняется, что переговоры шли долго. Атамбаев решил сдаться. Но его сторонники не пропускают машину. Раздаются выстрелы.



Вместе с Атамбаевым взяты Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Всех их везут в Бишкек на нескольких автомашинах в объезд, так как дорога из Кой-Таша в Бишкек блокирована сторонниками Атамбаева.



Штурмовиков было около тысячи человек. По некоторым данным, Атамбаев принял решение сдаться после того, как убили одного из его охранников. Однако информация еще не подтверждена.



Милицейские применяли спецсредства в отношении не только ополченцев, но и журналистов.



Сейчас по словам очевидцев в дом также прибыли сотрудники МЧС с «кусачками», но неизвестно, что они собирались вскрывать.



По инсайдерской информации у Атамбаева где-то хранится серьезный компромат, который может поставить вопрос о фальсификации президентских выборов и как следствие - о легитимности Сооронбая Жээнбекова. Именно его сейчас будут усиленно искать силовики. Однако информация тоже нуждается в проверке.

Парус