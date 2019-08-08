МИД КР призывает власти Беларуси изменить отношение к осужденному Бакиеву
В связи с появившейся публикацией на официальном сайте Президента Республики Беларусь о встрече лидера Беларуси Александра Лукашенко с Курманбеком Бакиевым, 7 августа 2019 года в Министерство иностранных дел КР был вызван Временный Поверенный в делах Посольства Республики Беларусь в КР С. Иванов.
В ходе встречи была вручена нота МИД КР, в которой был выражен протест продолжению официальных публичных контактов с осужденным в КР лицом.
Кыргызская сторона считает категорически не допустимым использование в ходе данной встречи государственной символики КР и упоминание кыргызско-белорусской дружбы, что в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами.
Кыргызская сторона настоятельно призывает официальные власти Республики Беларусь изменить свой подход к данной ситуации и сосредоточиться на позитивной повестке дня двустороннего сотрудничества.
URL: https://www.vb.kg/380525
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