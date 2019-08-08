Кримавторитета Алмаза «Лимонти» Сулайманова перевели в колонию-поселение

Большую часть своего срока он уже отсидел
Члена ОПГ Алмаза Сулайманова, известного по прозвищу «Лимонти», перевели в колонию-поселение. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.
Известно, что криминальный авторитет отбывал наказание в колонии №16, расположенной в селе Беловодском Чуйской области.
- В колонию-поселение Алмаза Сулайманова перевели на прошлой неделе,поскольку он уже отсидел большую часть своего срока лишения свободы, - проинформировали в ведомстве.
Алмаз «Лимонти» Сулайманов - один из известнейших в Кыргызстане криминальных авторитетов. Он осужден за двойное убийство, разбойное нападение и вымогательство.
Vesti. KG
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