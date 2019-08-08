Шаикова пошла по стопам Шадиева?

Бывшая глава Государственной регистрационной службы Алина Шаикова, еще до назначения на должность подвергалась сомнению некоторыми людьми, они предупреждали, что в ее деятельности есть подозрительные обстоятельства.

Возглавив упомянутую должность, она за короткое время сказочно разбогатела. Когда среди общественности поднялась шумиха, она переоформила все свои царские дворцы на родителей и родственников, вышла сухой из воды.

Да и новая власть, как будто испытывая кадровый дефицит, повторно назначила госпожу Алину на жирную должность главы ГРС. Но «вставший на дурной путь человек не успокоится», она попала на крючок ГКНБ по паспортным бланкам и другим документам.

ГКНБ не стал сразу производить задержание, когда всплыли сомнительные дела, а пошел в дом госпожи Алины, но не обнаружил ее там. Поэтому она была объявлена в розыск. Упомянутый комитет расследует дело по изготовлению паспортов нового образца, фигурантами которого являются сотрудники Государственной регистрационной службы, государственного предприятия «Инфоком», отдела государственных закупок при Министерстве финансов.

В том числе к этому делу причастна и бывшая глава ГРС А. Шаикова. Она не откликнулась на повестки для дачи показаний или проведения иных мероприятий.

Судя по тому, как Шаикова пропала бесследно, она могла пойти по стопам небезызвестного Шадиева, перебравшегося через реку в Лейлеке и переплывшего океан.

Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 07.08.2019 / стр. 2, gezitter.org