Деятельность китайской компании на месторождении Солтон-Сары в КР временно приостановлена

Деятельность китайской горнодобывающей компании Zhong Ji Mining на золоторудном месторождении Солтон-Сары в Нарынской области временно приостановлена.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова.

Отмечается, что решение принято на основании заключения Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Боронов также сообщил, что относительно инцидентов, произошедших в эти дни на месторождении, будет проведено тщательное расследование.

«Свою работу будет вести специальная межведомственная комиссия. На основе результатов их работы будут приняты соответствующие решения», - сказал первый вице-премьер-министр.

В ходе конфликта, произошедшего 5 августа на месторождении, пострадали десятки человек. По данным Минздрава, в Нарынскую областную объединенную больницу обратился 21 человек, 20 из которых сотрудники китайской горнодобывающей компании Zhong ji Mining. 19 человек были выписаны 6 августа, а один местный житель продолжает получать лечение в отделении травматологии. Кроме того, в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии за медицинской помощью обратились 28 работников Zhong ji Mining. После оказания первичной медицинской помощи все они направлены на амбулаторное лечение.

Посольство Китая в Кыргызстане распространило заявление по поводу конфликта на месторождении Солтон-Сары. В частности, диппредставительство заявляет, что инцидент «принес огромные экономические и физические потери компании и ее сотрудникам».

«Китайская сторона выражает серьезную озабоченность и сделала резкое представление кыргызской стороне. Мы требуем кыргызскую сторону оказать максимальную медицинскую помощь пострадавшим Китая, провести обстоятельное расследование инцидента, строго наказать виновников, справедливо и надлежащим образом урегулировать данный инцидент. Китайская сторона твердо просит правительство и соответствующие ведомства КР принять действенные меры в защите законных прав и интересов китайских компаний, обеспечить безопасность граждан КНР, избежать повторение подобных инцидентов», - заявляет посольство.

5 августа у месторождения Солтон-Сары собралось уже около 500-700 человек, они требовали, чтобы сотрудники китайской компании покинули Солтон-Сары. 6 августа они продолжили акцию протеста, требуя прекращения деятельности Zhong ji Mining на месторождении.



