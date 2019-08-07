ГКНБ: Правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело на супругу и детей Дуйшонбека Зилалиева по факту сокрытия денег

Стало известно, в рамках уголовного дела по факту незаконного обогащения правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело на супругу и детей Д. Зилалиева по статье 195 Уголовного кодекса Латвии за сокрытие денег.

Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Это уголовное дело было возбуждено на основании полученных сведений от службы Финансовой разведки Латвии.

Согласно информации Национального центрального бюро Интерпола в городе Рига, супруга Д. Зилалиева в одном из крупных банков Латвии открыла банковский счет для своих детей.

Эти депозитные счета были открыты на имена Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых. Поздней на указанные счета в банке несколько раз были переведены деньги в крупных объемах.

В этой связи Национальное центральное бюро Интерпола города Риге обращалось для получения информации о Д.Зилалиева и его супруге.

Отметим, Генеральной прокуратурой КР было возбуждено уголовное дело по статье 308 ч.2 п.2 Уголовного кодекса КР (незаконное обогащение должностного лица, занимающего ответственную должность), следствие было поручено в Главное следственное управление ГКНБ.

В настоящее время следственные работы по указанному уголовному делу завершены, переданы в суд.

Источник: Kyrgyztoday, gezitter.org