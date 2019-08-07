ГКНБ: Правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело на супругу и детей Дуйшонбека Зилалиева по факту сокрытия денег

Стало известно, в рамках уголовного дела по факту незаконного обогащения правоохранительные органы Латвии возбудили уголовное дело на супругу и детей Д. Зилалиева по статье 195 Уголовного кодекса Латвии за сокрытие денег.
Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.
Это уголовное дело было возбуждено на основании полученных сведений от службы Финансовой разведки Латвии.
Согласно информации Национального центрального бюро Интерпола в городе Рига, супруга Д. Зилалиева в одном из крупных банков Латвии открыла банковский счет для своих детей.
Эти депозитные счета были открыты на имена Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых. Поздней на указанные счета в банке несколько раз были переведены деньги в крупных объемах.
В этой связи Национальное центральное бюро Интерпола города Риге обращалось для получения информации о Д.Зилалиева и его супруге.
Отметим, Генеральной прокуратурой КР было возбуждено уголовное дело по статье 308 ч.2 п.2 Уголовного кодекса КР (незаконное обогащение должностного лица, занимающего ответственную должность), следствие было поручено в Главное следственное управление ГКНБ.
В настоящее время следственные работы по указанному уголовному делу завершены, переданы в суд.
Источник: Kyrgyztoday, gezitter.org
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