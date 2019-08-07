Конфликт в Солтон-Сары. Жители требуют приезда премьер-министра

Жители Нарынской области требуют, чтобы к ним приехал премьер-министр Кыргызстана Мухамедкалый Абылгазиев в связи с конфликтом в селе Солтон-Сары. Они установили 8 юрт.

Об этом редакции Kаktus.media сообщили местные жители.

Юрты установлены на перевале Долон. На данный момент собираются местные жители, которые решат, что делать дальше с разработкой месторождения в Солтон-Сары.



Напомним, на месторождении Солтон-Сары ближе к вечеру 5 августа 2019 года собрались жители сел Нарынского района. Жители требовали вывезти технику с месторождения и чтобы китайская компания приостановила деятельность на золоторудном месторождении. После неудачных переговоров между жителями и работниками компании произошло столкновение - они начали закидывать друг друга камнями. В результате конфликта в Солтон-Сары в больницу поступили 20 китайских работников.

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