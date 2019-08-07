ГКНБ: В Латвии возбудили дело на жену и детей Зилалиева по поводу отмывания денег

Правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в отношении жены и детей Дуйшенбека Зилалиева.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.
В рамках уголовного дело по факту незаконного обогащения в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева поступила информация о том, что правоохранительными органами Латвии возбуждено уголовное дело по статье 195 УК Латвии по факту отмывания денег в крупном размере через латвийский банк в отношении жены и детей Зилалиева.
Данное уголовное дело возбуждено на основании информации, полученной из Финансовой разведки Латвии.
По информации НЦБ Интерпол Риги, жена Зилалиева открыла банковские счета в одном из крупных банков Латвии для своих детей. Депозитные счета были оформлены на имя Джамили, Бектура и Алимы Зилалиевых.
В последующем через эти банковские счета произведены несколько денежных переводов в особо крупных размерах.
В связи с этим НЦБ Интерпол Риги (Латвия) обратился с просьбой о предоставлении информации в отношении Зилалиева и его жены З. Зилалиевой.
Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 308 прим. 1 "Незаконное обогащение, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение" Уголовного кодекса КР. Расследование было поручено ГСУ ГКНБ Кыргызской Республики.
Во время обыска его квартиры сотрудники ГКНБ обнаружили несколько миллионов сомов, $100 тыс., ценные предметы, а также документы на недвижимое имущество в Бишкеке. 9 декабря 2018 года Зилалиева задержали в Бишкеке.
В настоящее время расследование данного уголовного дело завершено и направлено в суд.
Кроме того, Дуйшенбека Зилалиева суд приговорил к трем годам условно за сообщение о бомбе. Его обвиняли в том, что он сообщил о якобы заложенной бомбе во время инаугурации президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.
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