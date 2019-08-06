В Бишкеке похитили 5-летнего ребенка. Сотрудники УОБДД вернули мальчика матери

В Бишкеке трое мужчин попытались похитить 5-летнего ребенка.

Как сообщила пресс-служба УОБДД Бишкека, в 19:35 в УОБДД по линии 102 поступило сообщение о похищении ребенка с пересечения улиц Рыскулова-Тимирязева.

«5-летнего мальчика трое мужчин азиатской национальности вырвали из рук матери, сели в машину темного цвета и скрылись. По факту был ориентирован личный состав сотрудников по обеспечению безопасности дорожного движения Бишкека и Чуйской области. Введен в действие план «Перехват», - сообщили в УОБДД.

Сотрудники смогли отследить машину по камерам «Безопасного города» и в течение получаса сотрудники УОБДД по Чуйской области остановили «Фольксваген-Венто», в котором находились трое мужчин и похищенный ребенок. Задержанные переданы оперативным работникам СКМ ГУВД Бишкека.

По некоторым данным, один из похитителей является отцом ребенка. Родители в разводе.



«Сводка» (АКИpress)