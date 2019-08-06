Сельхоз министр Чодуев завел служебный роман?

Столь популярную поговорку среди простых обывателей о том, что в Кыргызстане нет служебных романов, ибо все приходятся друг другу родственниками, опровергли в Министерстве сельского хозяйства.

По сообщениям группы Беспредел в социальной сети Facebook, Минсельсхоз окутали интриги с привкусом романтики. Относительно новый министр сельского хозяйства Эркинбек Чодуев, обещавший начать масштабные реформы в секторе, от которого зависит продовольственная безопасность страны, рискует вляпаться в скверную историю. Вместо того, чтобы решать вопросы экспорта картофеля и других овощей, Чодуев завел интрижку на рабочем месте. В ведомстве об этом знают практически все, впрочем, министр особо и не скрывает своих отношений с заведующей отделом экспорта Анаркуль Беккулиевой.

Этот роман мог длиться бесконечно долго, если бы из-за него не разразился международный скандал. Недавно Беккулиева собралась на международную ярмарку в Китай, но проблема состояла в том, что принимающая сторона оплачивала перелеты, проживание и прочие расходы чиновникам в ранге не менее чем замминистра. Тут-то Чодуев и похлопотал за свою фаворитку, дав поручение выдать ей необходимую справку. Таким образом заведующая отделом экспорта получила бумагу о том, что ее должность соответствует статусу заместителя руководителя ведомства.

Нонсенс! Вот и китайцы тоже так подумали, и направили соответствующий запрос в МИД Кыргызстана. Что любопытно, сам Чодуев эту фиктивную справку не подписывал, а поручил это сделать своему заместителю Исаеву. Сейчас все фигуранты этой истории усиленно пытаются замять скандал и не допустить утечки информации. Некоторые ресурсы для этого у них есть: тот же Исаев является одногруппником и другом премьер-министра Абылгазиева. Однако сомнительно, что теперь, после выхода в свет этой информации, глава правительства будет вмешиваться и помогать своему знакомцу. Для самого Чодуева самый лучший выход – отставка, пока не разразился международный скандал, связанный с его любовными похождениями.

Депутат Эльвира Сурабалдиева в твиттере прокомментировала данную ситуацию следующим образом:

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