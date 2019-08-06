Алина Шаикова покинула Кыргызстан месяц назад

Экс-глава Государственной регистрационной службы Алина Шаикова в начале июля выехала в Казахстан.

Об этом сообщает АКИpress.

Сегодня, 5 августа, Государственный комитет национальной безопасности объявил Алину Шаикову в розыск.

Как сообщает пресс-служба ГКНБ, в ходе расследования уголовного дела в отношении должностных лиц ГРС, госпредприятия «Инфоком», Департамента госзакупок при Министерстве финансов и других лиц по факту коррупции при закупке услуг по изготовлению паспортов нового поколения, Алина Шаикова, являясь одним из фигурантов уголовного дела, проигнорировала вызовы на допрос и другие следственные действия с ее участием.

Генеральная прокуратура в отношении А.Шаиковой вынесла уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 (коррупция) Уголовного кодекса. В порядке ст.239 УПК Шаикова объявлена в розыск. Производство поручено оперативному подразделению ГКНБ.

Досудебное производство по делу продолжается.

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