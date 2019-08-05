Помните парня, ограбившего аптеку ради больных детей? Областной суд изменил ему приговор

Помните Замирбека, ограбившего аптеку ради больных детей? Чуйский областной суд изменил ему наказание.

Об этом редакции Kaktus.media рассказал адвокат Бакытбек Автандил уулу.



"Суд частично удовлетворил наше ходатайство и назначил Замирбеку наказание 2,5 года со штрафом 50 тыс. вместо 5 лет лишения свободы со штрафом 70 тыс. сомов. Мы с коллегами обсудим и будем обжаловать приговор, потому что опять же идет неправильное применение закона: в старой редакции была статья 56 - назначение наказания ниже низшего предела. Аналогичная теперь статья 74, которая это предусматривает. Однако понятие не прописано. И судьи сослались на то, что понятия "ниже низшего" нет", - пояснил Автандил уулу.

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Напомним, суд первой инстанции приговорили Замирбека к 5 годам лишения свободы. Юристы утверждают, что он мог получить лишь полгода вместо пяти лет. Супруга Замирбека обратилась за помощью в общественное объединение "Партнерская группа "Прецедент". Юридическое наблюдение за этим уголовным делом ведет участник девятого набора Школы прецедентов Бакытбек Автандил уулу. Он рассказал редакции Kaktus.media подробности произошедшего, заявив, что наказание для его подзащитного назначено слишком жестокое.

По версии следствия, 12 марта 2019 года Замирбек в состоянии алкогольного опьянения ворвался в аптеку, оттолкнул фармацевта (которая упала на пол) и забрал 25 тыс. 173 сома. После чего скрылся. Осознав, что совершил преступление, Замирбек сам пошел в милицию и признался во всем. После чего возместил ущерб потерпевшей и попросил у нее прощения.

По словам подсудимого, он совершил преступление из-за безвыходного положения: заболели трое его детей, а денег у него не было. Он рассказал фармацевту о своих проблемах, попросил у нее лекарства в долг и предложил взамен куртку в качестве залога.

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